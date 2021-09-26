FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Miha Zajc transferinde dolandırıldı iddiası

Hollanda'da bir araba şirketinin kendini Empoli olarak tanıtıp, transferin son taksidinin hesabına yatırılmasını istediği öne sürüldü. Fenerbahçe, bu hesaba 831 bin 929 euro transfer etti. Hollanda basınında yer alan haberde; son taksit ödemesini alamayan Empoli ise Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ederek lisansın geri çekilmesini istedi.

Bunun üzerine 831 bin 929 euro Empoli kulübüne yatırıldı ve sarı-lacivertliler, otomobil şirketine dava açtı. Gelderland mahkemesi, geçtiğimiz günlerde otomobil şirketinin parayı Fenerbahçe'ye geri ödemesi gerektiğine hükmetti.

Fenerbahçe, 31 Ocak 2019'da Miha Zajc'ın bonservisini Empoli'den satın almıştı. Sarı-lacivertliler, Zajc için 3.9 milyon euro ödedi.