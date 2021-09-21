Fenerbahçe'de transferler sınıfta kaldı! İşte o tablo...

Başakşehir karşısında sezonun ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de skordan daha çok sergilenen kötü futbol üzüntü yarattı. 90 dakika boyunca Başakşehir kalesinde pozisyon bulmakta çok zorlanan Sarı-Lacivertililer'de özellilkle yeni transferler tartışma konusu oldu. Sezon başında büyük ümitlerle takıma dahil edilen isimlerden biri olan Mergim Berisha şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı.



