Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşması, 26 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe maçı saat 16:00'da oynanacak.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports Hd 1 kanalında canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig'in 7. Haftasında oynanacak olan mücadelenin hakeminin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor : Munir Mohann, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Simot Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf

Fenerbahçe : Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Luiz Gustavo, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia, Diego Rossi, Mergim Berisha.