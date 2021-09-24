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Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Sarı lacivertliler, son olarak evinde Giresunspor'u ağırlamış ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Hatayspor - Fenerbahçe maçına dair bilmeniz gerekenler...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 19:59
Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşması, 26 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe maçı saat 16:00'da oynanacak.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports Hd 1 kanalında canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Spor Toto Süper Lig'in 7. Haftasında oynanacak olan mücadelenin hakeminin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Hatayspor : Munir Mohann, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Simot Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf

Fenerbahçe : Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Luiz Gustavo, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia, Diego Rossi, Mergim Berisha.

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