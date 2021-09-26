Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! Hatayspor maçında...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! Hatayspor maçında...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak. Giresunspor maçında sakatlanan Serdar Aziz bugün yok. Bu eksiklik dizilişi de değiştirecek. Kim Min Jae sağa, Attila Szalai de defansın göbeğine çekilecek, sol stoperde de Novak oynayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! Hatayspor maçında...

Fenerbahçe ligin 7. maçında bugün Hatayspor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde saat 16:00'da oynanacak mücadele öncesinde Serdar Aziz şoku yaşandı. Dün akşam saatlerinde Hatay'a inen Fenerbahçe kafilesinde Giresunspor maçını sakatlanıp terk eden 30 yaşındaki stoper yer almadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! Hatayspor maçında...

Sabah'ın haberine göre; Tecrübeli oyuncunun yanı sıra Tisserand, Nazım Sangare, Zajc ve Sosa da kafilede yoktu. Fenerbahçe'de Tisserand'ın dışında Serdar'ın yokluğu savunmada taşları yine yerinden oynatacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! Hatayspor maçında...

SAĞDA KIM, SOLDA NOVAK VAR
Bugün sağ stoperde Kim Min Jae olacak. Szalai de savunmanın göbeğinde yer alacak. Sol stoperde ise Filip Novak kullanılacak. Kadroda savunma dışında değişim beklenmiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! Hatayspor maçında...

Mesut Özil'in 11'de başlayacağı perşembe günü düşünülerek dakikasının azaltılacağı gelen bilgiler arasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! Hatayspor maçında...

SAKATLARDA EN UFAK RİSK ALINMIYOR
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren futbolcular bu sıkıntıyı tamamen atlatmadan sahaya kesinlikle çıkmayacak. Teknik heyet tüm oyuncuların tam sağlıklı halde katılımını istiyor. En ufak risk varsa dahi oyuncu sahaya çıkarılmıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! Hatayspor maçında...

Pereira özellikle Olympiakos ve Kasımpaşa maçlarının çok önemli olduğunu belirterek sağlık ekibine "Yüzde 100 hazır olmadan bize yollamayın" talimatı veriyor. Öte yandan Miha Zajc'ın Olympiakos maçıyla takıma katılması bekleniyor.


Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! Hatayspor maçında...

"İLK GOLÜ ATAN DAHA AVANTAJLI"
SORU: Bir sakat daha veren Fenerbahçe ligin formda takımı Hatayspor'a karşı deplasmanda ne yapar?
Sezonun hep 6. haftadan sonra başlayacağını konuştuk. Çünkü transferler bitecek, takımlar uyum problemlerini çözecek, sahadaki oyun anlaşılır hale gelecekti. Yani Fenerbahçe için gerçek sezon Hatay maçı ile başlıyor. Bundan önceki Altay haricindeki rakiplerin hepsi ilk 10'da değil. Daha derli toplu, ne yaptığını bilen, planı olan ve uygulayan bir takım Hatay. Eğer Fenerbahçe, karşısında kazanmak isteyen bir takım bulursa daha rahat ve skora giden bir oyun oynayabilir.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! Hatayspor maçında...

Bu maçta Pereira'nın önde baskısını çok iş yapacağını düşünmüyorum. Düşük tempolu Giresunspor karşılaşmasının bir tekrarı olur. Öne geçen takım büyük avantaj sağlar.
Gürcan BİLGİÇ

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