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Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi yazdılar! "Türkler her şeyini verecek"

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk müsabakadan Franfurt ile 1-1 berabere kalarak ayrılırken, 2 maçta Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Olympiakos'ta orta sahanın önemli isimleri arasında yer alan ve sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Yann M'Vila'nın, Fenerbahçe maçına yetiştirilmesinin beklendiği kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin, Olympiakos maçında galibiyet için "Her şeyini vereceği" ifade edildi.  İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 18:36
Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi yazdılar! "Türkler her şeyini verecek"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçını oynayacağı Olympiakos'ta, orta sahanın öneli isimlerinden Yann M'Vila sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemiyordu.

Olmpiakos'un grup liderliği için bir hayli önemli olan Fenerbahçe müsabakası öncesi Yunan basını, Fransız futbolcunun İstanbul'da oynanacak karşılaşmaya yetiştirileceğini duyurdu.

"TÜRKLER HER ŞEYİNİ VERECEK"
Bununla beraber haberin detaylarında, "Türkler, Olympiakos maçını kazanmak için her şeyini verecek. Çünkü biliyorlar ki galibiyet haricindeki bir sonuçta, Olympiakos'un gerisine düşecekler ve son 16'ya kalmaları zorlaşacak." denildi.

Fenerbahçe ve Olympiakos, 30 Eylül Perşembe günü Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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