Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'nin peşini bırakmıyorlar! Beklenen teklif... (FB haberi)

Sarı Kanarya'nın Macar yıldızı, takıma katıldığından beri gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenesini kazandı. Kulübüne de yüksek bonservis kazandırması bekleniyor.

20 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi 20 milyon Euro'dan aşağıya bir ücrete oyuncuyu bırakmak istemiyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Dortmund 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu.