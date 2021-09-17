Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'nin peşini bırakmıyorlar! Beklenen teklif... (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'nin peşini bırakmıyorlar! Beklenen teklif... (FB haberi)

Son dakika spor haberi... Sevilla, Lyon, Dortmund ve İngiliz kulüpleri pusuda bekliyor. Atilla Szalai'yi isteyen kulüplerin devre arasında bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin 20 milyon Euro'dan aşağıya bir ücrete oyuncuyu bırakmak istemediği öğrenildi. Bilindiği gibi Dortmund 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu. (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'nin peşini bırakmıyorlar! Beklenen teklif... (FB haberi)

Fenerbahçe'nin stoperi Szalai, Avrupa devlerinin kıskacından bir türlü kurtulamıyor. Dev scoutlar, Attila Szalai'yi adeta adım adım izliyor.

Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'nin peşini bırakmıyorlar! Beklenen teklif... (FB haberi)

Sarı Kanarya'nın Macar yıldızı, takıma katıldığından beri gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenesini kazandı. Kulübüne de yüksek bonservis kazandırması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'nin peşini bırakmıyorlar! Beklenen teklif... (FB haberi)

20 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi 20 milyon Euro'dan aşağıya bir ücrete oyuncuyu bırakmak istemiyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Dortmund 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu.

Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'nin peşini bırakmıyorlar! Beklenen teklif... (FB haberi)

PEREIRA ONU ZOR BIRAKIR!
Kanarya'ya imza attığından beri üzerine koyan 23 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Szalai'nin ayrılışı kolay olmayacak.

SON DAKİKA