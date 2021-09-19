Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Son dakika spor haberi: Sezona fırtına gibi giren ve 7 resmi maçta mağlubiyet görmeyen Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı sarı-lacivertliler kazanıp şampiyonluk yürüyüşüne devam etmek istiyor. Aykut Kocaman yönetimindeki puansız Başakşehir ise kabustan uyanmayı amaçlıyor. Zorlu müsabaka öncesi iki teknik adam da sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Başakşehir Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Bu sezon oynadığı 7 resmi maçta yenilgi görmeyen (5G/2B) Kanarya, ligde ilk 4 haftada 10 puan toplarken sadece 1 gol yedi. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile Almanya'da 1-1 berabere kalarak gruba iyi başlayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Volkan, Ömer, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Tolga, Visca, Mahmut, Berkay, Deniz, Okaka

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Meyer (Mert), Gustavo, Osayi, Rossi, Mesut, Pelkas (Ferdi), Valencia


MORALLER YÜKSEK
Hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe'de moraller zirvede... İdmanda oyuncular son derece hırslı göründü. Takım, idman sonrası kampa çekilip maç saatini beklemeye başladı.

EKSİKLER YİNE FAZLA
Kanarya'da sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın bu akşam da kadroda yer alması beklenmiyor. 5 oyuncunun tedavisine tesislerde devam ediliyor.

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