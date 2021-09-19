Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Bu sezon oynadığı 7 resmi maçta yenilgi görmeyen (5G/2B) Kanarya, ligde ilk 4 haftada 10 puan toplarken sadece 1 gol yedi. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile Almanya'da 1-1 berabere kalarak gruba iyi başlayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek istiyor.



BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Tolga, Visca, Mahmut, Berkay, Deniz, Okaka

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Meyer (Mert), Gustavo, Osayi, Rossi, Mesut, Pelkas (Ferdi), Valencia



MORALLER YÜKSEK

Hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe'de moraller zirvede... İdmanda oyuncular son derece hırslı göründü. Takım, idman sonrası kampa çekilip maç saatini beklemeye başladı.



EKSİKLER YİNE FAZLA

Kanarya'da sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın bu akşam da kadroda yer alması beklenmiyor. 5 oyuncunun tedavisine tesislerde devam ediliyor.