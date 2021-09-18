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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sürprizi! Ali Koç ve Pereira ile görüşme...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, yaz transfer sezonunda Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakmış ve takımda yer almayacağını kendisine iletmişti. Bununla beraber Sinan, kendisine gelen transfer tekliflerini reddetmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir tv programında Sinan Gümüş'ü kastederek 'Mayıs'a kadar oynamayacak' demişti. Sinan yaşanan bu gelişmelerin ardından sürpriz bir atağa kalktı. Golcü futbolcu kısa zaman içinde yönetimde görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 14:53
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sürprizi! Ali Koç ve Pereira ile görüşme...

Fenerbahçe'de sezon başı hazırlık kampında teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan ardından ise kendisine gelen teklifleri kabul etmeyip Sarı-Lacivertliler'de kalan Sinan Gümüş, yeniden takımla çalışmalara başlamak için teknik heyet ve yönetimden af bekliyor.

GÖRÜŞME YAPACAK
Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Sinan Gümüş, transfer dönemisinde kendisine gelen teklifleri kabul etmeyince Sarı-Lacivertli takımda kalmıştı.

Takvim'in haberine göre, Başkan Ali Koç'un Almanya'dan 2 milyon Euro'luk bir teklif gelmesine rağmen gitmeyi kabul etmemesi sebebiyle bir hayli kızgın olduğu Sinan'ın, takımla çalışmalara başlamak istediği ve bunun için başkan Koç ve teknik heyetle görüşme yapmayı hedeflediği öğrenildi.

LİSANSI ÇIKARILDI
Fenerbahçe'nin kadro dışı olmasına rağmen lisansını çıkardığı Sinan'ın yeniden takıma dahil olmak için umutlu olduğu konuşuluyor.

ÖZİL PAYLAŞIMIYLA SİNYAL VERDİ
Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçta gol atan Mesut Özil'e maç sırasında destek mesajı paylaşan Sinan, bu mesajı ile takıma geri dönmek istediğinin sinyallerini vermişti.

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