Fenerbahçe'de rotasyon olabilir

Eylül ayında 3 günde bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın bugün rotasyona gitmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Frankfurt ile oynanan yüksek kalibreli mücadele sonrası bazı isimleri dinledirebileceği öğrenildi. Almanya'da yedek soyunan Mergim Berisha, Pelkas, Meyer, Novak ve Muhammed Gümüşkaya gibi isimlerden birkaçının ilk onbirde yer almasına yüksek olasılık olarak bakılıyor. Kimlerin kulübeye çekileceği ise maç saatinde belli olacak.



AMAN DİKKAT!

İlk 4 haftayı puansız kapatan Medipol Başakşehir'in bugünkü maçta ekstra motivasyonla sahada olacağını belirten teknik heyet, oyunculara, "Zor bir 90 dakika olacak. Herkes dikkatli olsun. En ufak bir hatanın telafisi mümkün olmayabilir" uyarısında bulundu.