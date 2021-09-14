Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sendromu! Sakatlıklar...

ÇALIŞMA YÖNTEMİ YANLIŞ MI?

Pereira, "Biz yüksek ritimli baskılı oyun oynamak istiyoruz. Oyuncularım idmanlardaki ve maçlardaki bu yoğun tempoya alışmaları gerekiyor" açıklamasını yaptı. Ancak yaşanan sakatlıkları Pereira'nın salonda kuvvet çalışmalarına önem vermemesine bağlayanlar da var.