Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sendromu! Sakatlıklar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sendromu! Sakatlıklar...

Son dakiak spor haberi... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, Sarı-Lacivertli ekipte ikinci dönemini yaşarken sakatlıklarlardan kurtulamıyor. Sarı Kanarya'da bu sezon 9 futbolcu darbeye bağlı olmaksızın adale sakatlığı yaşarken, tecrübeli çalıştırıcı kadro oluştururken zorlanıyor. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sendromu! Sakatlıklar...

Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından son Sivas maçında İrfan Can Kahveci ile Tisserand'ın da adale sakatlığı yaşaması eleştiri oklarının teknik direktör Pereira'ya yönelmesine neden oldu. Fenerbahçe'de bu sezon 9 futbolcu darbeye bağlı olmaksızın adale sakatlığı yaşamış durumda.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sendromu! Sakatlıklar...

İRFAN CAN 2 KEZ SAKATLANDI!

Adale sakatlığı yaşayan oyuncular Mert Hakan Yandaş, Valencia, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Novak, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare ve Tisserand. İrfancan 2 asakatlık yaşadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sendromu! Sakatlıklar...

PEREIRA: ALIŞMAK ZORUNDALAR

Takvim'in haberine göre Pereira, Fenerbahçe'deki ilk döneminde ve Çin'de çalıştığı dönemde de takımları çok fazla adale sakatlıkları yaşamıştı. Portekizli teknik adam bu durumun takım çalıştırma yöntemi ile alakalı olmadığını savundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sendromu! Sakatlıklar...

ÇALIŞMA YÖNTEMİ YANLIŞ MI?

Pereira, "Biz yüksek ritimli baskılı oyun oynamak istiyoruz. Oyuncularım idmanlardaki ve maçlardaki bu yoğun tempoya alışmaları gerekiyor" açıklamasını yaptı. Ancak yaşanan sakatlıkları Pereira'nın salonda kuvvet çalışmalarına önem vermemesine bağlayanlar da var.

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