Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sendromu! Sakatlıklar...

Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından son Sivas maçında İrfan Can Kahveci ile Tisserand'ın da adale sakatlığı yaşaması eleştiri oklarının teknik direktör Pereira'ya yönelmesine neden oldu. Fenerbahçe'de bu sezon 9 futbolcu darbeye bağlı olmaksızın adale sakatlığı yaşamış durumda.
İRFAN CAN 2 KEZ SAKATLANDI!
Adale sakatlığı yaşayan oyuncular Mert Hakan Yandaş, Valencia, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Novak, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare ve Tisserand. İrfancan 2 asakatlık yaşadı.
PEREIRA: ALIŞMAK ZORUNDALAR
Takvim'in haberine göre Pereira, Fenerbahçe'deki ilk döneminde ve Çin'de çalıştığı dönemde de takımları çok fazla adale sakatlıkları yaşamıştı. Portekizli teknik adam bu durumun takım çalıştırma yöntemi ile alakalı olmadığını savundu.