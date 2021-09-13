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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt mesaisi! 5 yıldız...

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklara start verildi. Sarı-lacivertlilerde antrenmanda yer almayan İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand’ın tedavilerine başlandı. Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun’un tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 17:43
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt mesaisi! 5 yıldız...

Süper Lig'de sahasında Sivasspor'a takılan Fenerbahçe'de gözler Avrupa'ya çevrildi. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt müsabakası hazırlıklarına başladı.

Sivasspor maçında ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman, diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanda yer almayan İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand'ın tedavilerine başlanırken; Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.

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