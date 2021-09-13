Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri | Volkan Demirel'den Mergim Berisha ve Diego Rossi yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Volkan Demirel'den Mergim Berisha ve Diego Rossi yorumu!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerde yeni transferler Diego Rossi ve Mergim Berisha karşılaşmaya 11'de başlarken, Max Meyer sonradan oyuna dahil oldu. Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Volkan Demirel; Mesut Özil, Mergim Berisha ve Diego Rossi ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 09:31
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Volkan Demirel'den Mergim Berisha ve Diego Rossi yorumu!

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Volkan Demirel, yayıncı kuruluş BeINSports'ta değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler;

İlk 3 haftaya baktığımız zaman üçüncü bölgede Fenerbahçe'nin iyi olmadığını gördük, Sivasspor karşısında da benzer bir durum vardı. Fenerbahçe üç haftada Adana Demirspor'u 1-0 yendi, Antalya maçında Antalya kaçırıyor, dönüp gol yapıyorsun.

Sıkışan oyunda Fenerbahçe çare atıyor ama çare bulamıyor. Burada adam eksilten, çare bulacak futbolcular gerekiyor.

Fenerbahçe için 1-1'lik skor üzüntü verici, moral bozucu. 60. dakikada yapılan Özil ve Berisha değişiklikleri de konuşulabilir, bu iki oyuncu da skoru değiştirebilecek futbolcular.

Fenerbahçe özellikle iç sahada çok baskın oynamak ve bunu rakibine hissetirmek zorunda. 90 dakikada tempo yapamazsınız ama oyuna ağırlık koymak zorundasınız.

Berisha ve Rossi için yorum yapmak için çok erken. Berisha biraz ayakları ağır gibi geldi, Rossi ise Pelkas'ın bir model düşüğü gibi. Pelkas olsaydı mesala Sivasspor karşısında çok daha farklı olabilirdi.

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