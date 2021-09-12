Fenerbahçe - Sivasspor maçı CANLI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden de galibiyetle ayrılıp 4'te 4 yapmak istiyor. Sivasspor ise güçlü rakibini devirip ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe-Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Rossi, Mesut, Berisha

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Caner, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Fajr, Pedro, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sivasspor'u karşı karşıya getiren mücadele saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE SİVASSPOR İLE 31. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 31. kez rakip oluyor. Geride kalan 30 mücadelede Fenerbahçe 17 kez galip gelirken Sivasspor ise 7 kez kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar genellikle bol gollü geçiyor. Süper Lig'de geride kalan 30 karşılaşmada 106 gol atıldı. Sivasspor 41, Fenerbahçe ise 65 kez fileleri havalandırırken maç başına gol ortalaması ise 3.5 oldu.