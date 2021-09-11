Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den ayrılık iddialarına yanıt!

MESUT SON NOKTAYI KOYDU
Türkiye'de çıkan haberlerin ardından İspanyol medyasının tarafından da manşetlere taşınan "Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılarak Amerika'ya gitmek istiyor" haberleri Özil duvarına çarptı!
Kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi bulunmuyor.
Hayallerinde olan takım Fenerbahçe'de forma giymekten dolayı gurur duyduğunu her fırsatta ifade eden Mesut Özil, çıkan transfer haberleri ile ilgili de yakın çevresine "Böyle bir durum asla yok. Fenerbahçe'de ve ailemin de mutlu olduğu Türkiye'de huzurluyum. En büyük hedefim Fenerbahçe forması altında şampiyonluk yaşamak ve bu şampiyonluğu yaşamak için de elimden gelen her şeyi yapacağım" dediği ifade edildi.