Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den ayrılık iddialarına yanıt!

Hayallerinde olan takım Fenerbahçe'de forma giymekten dolayı gurur duyduğunu her fırsatta ifade eden Mesut Özil, çıkan transfer haberleri ile ilgili de yakın çevresine "Böyle bir durum asla yok. Fenerbahçe'de ve ailemin de mutlu olduğu Türkiye'de huzurluyum. En büyük hedefim Fenerbahçe forması altında şampiyonluk yaşamak ve bu şampiyonluğu yaşamak için de elimden gelen her şeyi yapacağım" dediği ifade edildi.