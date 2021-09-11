Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den ayrılık iddialarına yanıt!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den ayrılık iddialarına yanıt!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İngiliz ve İspanyol basınında yer alan haberde tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılacağı ve kariyerine MLS'te devam edeceği iddia edilmişti. Mesut Özil hakkında çıkan iddiaları yanıtladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 07:33
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den ayrılık iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçen günlerde Katar'ı ziyaret eden Mesut Özil için ayrılık iddiası gündeme gelmiş, tecrübeli futbolcunun cephesinden açıklama gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den ayrılık iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'nin Altay ile oynadığı son maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Özil, bu sezon oynadığı 4 maçın hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den ayrılık iddialarına yanıt!

İNGİLİZ VE İSPANYOLLARDAN AYRILIK İDDİASI

İngiliz ve İspanyol basınında yer alan haberlerde Mesut Özil'in Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Haberlerde, Mesut Özil'in devre arasında takımdan ayrılacağı ve MLS'in yolunu tutacağı iddia edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den ayrılık iddialarına yanıt!

MESUT SON NOKTAYI KOYDU

Türkiye'de çıkan haberlerin ardından İspanyol medyasının tarafından da manşetlere taşınan "Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılarak Amerika'ya gitmek istiyor" haberleri Özil duvarına çarptı!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den ayrılık iddialarına yanıt!

Kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi bulunmuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den ayrılık iddialarına yanıt!

Hayallerinde olan takım Fenerbahçe'de forma giymekten dolayı gurur duyduğunu her fırsatta ifade eden Mesut Özil, çıkan transfer haberleri ile ilgili de yakın çevresine "Böyle bir durum asla yok. Fenerbahçe'de ve ailemin de mutlu olduğu Türkiye'de huzurluyum. En büyük hedefim Fenerbahçe forması altında şampiyonluk yaşamak ve bu şampiyonluğu yaşamak için de elimden gelen her şeyi yapacağım" dediği ifade edildi.

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