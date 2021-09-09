Fenerbahçe'nin Zaidu Sanusi transferi neden olmadı? O detay ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde 9 yeni transfer kadroya katılırken, bir isim için daha ısrarcı olunduğu ancak son anda gerçekleşmediği bildirildi: Porto'dan Zaidu Sanusi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde 9 yeni transfer kadroya katılırken, bir isim için daha ısrarcı olunduğu ancak son anda gerçekleşmediği bildirildi: Porto'dan Zaidu Sanusi.
CONCEIÇAO VETO ETTİ
Portekiz basınında yer alan habere göre; Sarı lacivertliler, Porto'nun Nijeryalı sol bek oyuncusu Zaidu Sanisu için transfer döneminin son anlarına kadar girişimlerde bulundu ancak Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao bu transferi veto etti.
ÖNCE WEST HAM, SONRA FENERBAHÇE
Transfer döneminde ilk olarak West Ham United'ın çok istediği Sanisu, takımı Porto'da kalmıştı. Türkiye'de transfer dönemi devam ederken bu kez Fenerbahçe ısrarcı oldu. Türkiye'deki transfer döneminin geç kapanması nedeniyle sarı lacivertlilerin fırsat kovaladığı ve iyi bir teklifte bulunduğu ancak Sergio Conceiçao'nun oyuncusundan faydalanmak istemesi nedeniyle transferin olmadığı bildirildi.
"BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİM"
Zaidu Sanusi'nin sezon içinde kendisi için çok önemli olduğunu aktaran Sergio Conceiçao'nun bu hamlesi sonrasında Fenerbahçe ise yeni bir girişimde daha bulunmadı ve yaz transfer dönemini kapattı.
VITOR PEREIRA'NIN TALEBİ
Önceki yıllarda Porto'nun teknik direktörlüğünü de yapan Pereira'nın Zaidu'yu Portekiz'de yakından tanıdığı ve transferini bizzat kendisinin istediği belirtiliyordu.
ZAIDU'NUN PERFORMANSI
Zaidu, geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 25 maça çıktı. Toplam 137 ikili mücadele kazandı. 32 pas arası yaparken yüzde 80 pas yüzdesi ile oynadı. Zaidu Sanusi, sol kanadı tamamen kullanması ve 90 dakika boyunca koruduğu fizik gücüyle öne çıkıyor.