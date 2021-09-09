Fenerbahçe'nin Zaidu Sanusi transferi neden olmadı? O detay ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde 9 yeni transfer kadroya katılırken, bir isim için daha ısrarcı olunduğu ancak son anda gerçekleşmediği bildirildi: Porto'dan Zaidu Sanusi.

CONCEIÇAO VETO ETTİ

Portekiz basınında yer alan habere göre; Sarı lacivertliler, Porto'nun Nijeryalı sol bek oyuncusu Zaidu Sanisu için transfer döneminin son anlarına kadar girişimlerde bulundu ancak Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao bu transferi veto etti.