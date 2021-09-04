Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sıra kanatlarda! Bustos ve Zaidu Sanusi listede

Yıldız isimleri tek tek kadrosuna katan bu hafta içinde forvet hattına 2, orta sahaya da 1 takviye yapan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar Pereira'nın talebiyle sağ ve sol kanada 2 önemli ismi katmaya çalışıyor. Sağ kanada Independiente'de forma giyen Arjantinli Fabricio Bustos transfer edilmek isteniyor.





Independiente ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Fabricio Bustos'un piyasa değeri 5 milyon Euro olsa da sözleşmesinin sonuna gelmiş olması nedeniyle pazarlık yapılan fiyatın çok daha düşük olduğu öğrenildi.