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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sıra kanatlarda! Bustos ve Zaidu Sanusi listede

Süper Lig'de milli araya 3 maçta topladığı 9 puanla giren Fenerbahçe, transferde atağa kalkmıştı. Sarı lacivertliler, Diego Rossi, Berisha ve Max Meyer'i kadrosuna kattı. Kanarya, resmi internet sitesinden transferlerin devam edeceğini de duyurdu. Fenerbahçe'nin bu doğrultuda kadrosuna bir sağ ve sol bek katması bekleniyor. Adaylar ise Bustos ve Zaidu Sanusi. İşte transferdeki son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sıra kanatlarda! Bustos ve Zaidu Sanusi listede

Yıldız isimleri tek tek kadrosuna katan bu hafta içinde forvet hattına 2, orta sahaya da 1 takviye yapan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar Pereira'nın talebiyle sağ ve sol kanada 2 önemli ismi katmaya çalışıyor. Sağ kanada Independiente'de forma giyen Arjantinli Fabricio Bustos transfer edilmek isteniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sıra kanatlarda! Bustos ve Zaidu Sanusi listede

Independiente ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Fabricio Bustos'un piyasa değeri 5 milyon Euro olsa da sözleşmesinin sonuna gelmiş olması nedeniyle pazarlık yapılan fiyatın çok daha düşük olduğu öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sıra kanatlarda! Bustos ve Zaidu Sanusi listede

Sol kanat için ise tercih Avrupa'dan oldu. Porto'nun 24 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Zaidu Sanusi için Portekiz kulübüyle pazarlıklar dün gün boyunca devam etti ve mesafe kaydedildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sıra kanatlarda! Bustos ve Zaidu Sanusi listede

Bustos'u bonservisiyle isteyen F.Bahçe Zaidu için satın alma opsiyonlu kiralama modelini tercih etti. Takvim'in haberine göre Porto ile pazarlıklar olumlu sonuçlanırsa piyasa değeri 8 milyon Euro olan Zaidu çubuklu formayı giyecek.

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