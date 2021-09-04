Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sıra kanatlarda! Bustos ve Zaidu Sanusi listede

Yıldız isimleri tek tek kadrosuna katan bu hafta içinde forvet hattına 2, orta sahaya da 1 takviye yapan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar Pereira'nın talebiyle sağ ve sol kanada 2 önemli ismi katmaya çalışıyor. Sağ kanada Independiente'de forma giyen Arjantinli Fabricio Bustos transfer edilmek isteniyor.
Yıldız isimleri tek tek kadrosuna katan bu hafta içinde forvet hattına 2, orta sahaya da 1 takviye yapan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar Pereira'nın talebiyle sağ ve sol kanada 2 önemli ismi katmaya çalışıyor. Sağ kanada Independiente'de forma giyen Arjantinli Fabricio Bustos transfer edilmek isteniyor.
Independiente ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Fabricio Bustos'un piyasa değeri 5 milyon Euro olsa da sözleşmesinin sonuna gelmiş olması nedeniyle pazarlık yapılan fiyatın çok daha düşük olduğu öğrenildi.
Sol kanat için ise tercih Avrupa'dan oldu. Porto'nun 24 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Zaidu Sanusi için Portekiz kulübüyle pazarlıklar dün gün boyunca devam etti ve mesafe kaydedildi.