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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Nabil Dirar Kasımpaşa'ya!

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oluyor. Sarı lacivertlilerden transfer görüşmeleri için izin alan Faslı futbolcu, Kasımpaşalı yetkililerle bir araya geldi. Dirar, maddi konular üzerinde anlaşılması halinde Kasımpaşa forması giyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 19:57 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 20:01
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Nabil Dirar Kasımpaşa'ya!
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertlilerden aldığı izinle Kasımpaşa ile menajeri arayıcılığıyla transfer görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe'de bu sezon Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Faslı futbolcu Nabil Dirar, Kasımpaşa ile transfer görüşmelerine başladı. Sarı-lacivertli kulübün transfer görüşmeleri için izin verdiği Faslı futbolcu menajeri arayıcılığıyla Kasımpaşa ile temasa geçti. Dirar, maddi konular üzerinde anlaşılması halinde Kasımpaşa forması giyecek.
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