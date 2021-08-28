Fener bunları rahat geçer!

HJK Helsinki'yi 2-1 ve 5-2'lik skorla eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe'ye güzel kura... Sarı-lacivertliler, D Grubu'nda Yunanistan'ın Olympiakos, Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Belçika'nın Royal Antwerp takımları ile eşleşti. 3. torbadan kuraya giren Kaarya ilk maçını 16 Eylül'de oynayacak. Grupta ilk sırayı alacak kulüpler direkt olarak son 16 turuna yükselecek. İkinci bitirenler ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla play-off oynayacak. Üçüncüler da UEFA Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adlarını yazdıracak.

OLYMPIAKOS: KOMŞU'NUN 1 NUMARASI

Yunanistan'ın 46 kezle en çok şampiyon olan takımı olan Olympiakos, Avrupa kupalarının gediklisi bir ekip. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2. elemede Neftçi'yi 1-0'lık galibiyetlerle geçen mavi-beyazlılar, 3. elemede Ludogorets'e penaltılar sonunda elendi. Play-off'larda Bratislava'yı 3-0 ve 3-3'le saf dışı bırakıp Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Kadrosunda Tiquinho, Mady Camara, Rony Lopes gibi önemli isimler bulunan mavi-beyazlılarda eski F.Bahçeli Valbuena ile G.Saraylı Onyekuru da oynuyor. Teknik direktör, Portekizli Pedro Martins.

Muhtemel 11'i: Chovan, Pauschek, Kashia, Bozhikov, Morlacchi, Kankava, Cavric, Weiss, Zmrhal, Green, Henty

VALBUENA: YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ

Olympiakos takımında forma giyen Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ile eşleşmeleri üzerine sosyal medya hesabından, "Çok yakında görüşürüz" paylaşımı yaptı. 36 yaşındaki yıldız, 2017-19 arasında sarı-lacivertli formayı giymişti. Antwerp'te de bir başka eski Fenerbahçeli Frey görev yapıyor.

E. FRANKFURT

Almanya'nın köklü kulübü TARİHİNDE (1979-80) UEFA Kupası şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt, Bundesliga da 1 kez (1958-59) kazandı. Geçen sezonu 5. bitiren kırmızı-siyahlılar, gruplara direkt katıldı. Oliver Grasner'in çalıştırdığı takım rakibe göre 3'lü ve 4'lü savunma ile oynayabiliyor. Bu sezonki en önemli transferini Brondby'den 7 milyon euro'ya on numara Jesper Lindström'ü alarak yaptı. Önemli silahı Andre Silva'yı ise 23 milyon euro'ya Leipzig'e sattı. Kadrosunda Filip Kostic, Rafael Borre, Djibril Sow ve Kamada gibi yıldızlar da yer alıyor.

Muhtemel 11'i: Trapp, Durm, N'dicka, Hinteregger, Ienz, Sow, Hrustic, Hauge, Lindstrom, Kostic, Borre

R. ANTWERP: NAINGGOLAN'I TRANSFER ETTİ

1880 yılında kurulan Royal Antwerp, Belçika'da geçtiğimiz sezonu 2. bitirdi. Bu sezona iyi başlayamayan (4 maçta 4 puan ile 14. sıarada) kırmızı-beyazlılar, playoff'ta Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Omonya'yı 2-4 ve 2-0'lık maçların ardından penaltılarla eleyerek gruplara kaldı. En değerli oyuncuları bu sezon kadrosuna kattığı Nainggolan ile Balikwisha. Fenerbahçe'den renklerine kattığı Michael Frey de iki maçta 6 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Sakatlanan Frey'in ilk maça kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

Muhtemel 11'i: Butez, Buta, Engels, De Laet, Bataille, Benson, Verstraete, Nainggolan, ,Balikwisha, Miyoshi, Eggestein