Fenerbahçe'de transfer ibresi yeniden ona döndü! Vedat Muriqi...

Listedki isimlerden Aleksander Sörloth'un Real Sociedad'a kiralanmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme yine aynı isim geldi: Vedat Muriç…



17.5 milyon euro bedelle gittiği Lazio'da beklentilerin altında kalan Kosovalı yıldız ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı.



Forvet transferi yapmayı hedefleyen İtalyan ekibinin listesindeki isimlerden birine imza attırması halinde Muriç'in ayrılmasına izin verecekleri ileri sürüldü. Eski yıldızını satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen yönetimin tüm şartları zorladığı da kaydedildi.