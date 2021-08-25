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Fenerbahçe'de transfer ibresi yeniden ona döndü! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, yaz transfer sezonunda fırsatları kollamayı düşünürken, Sörloth ile beraber birçok ismi gündemine almıştı. Bu kez iddia Muriqi ile ilgili. Buna göre Fenerbahçe'de forvet transferi için gündeme yeniden Muriqi ismi geldi. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de transfer ibresi yeniden ona döndü! Vedat Muriqi...

Listedki isimlerden Aleksander Sörloth'un Real Sociedad'a kiralanmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme yine aynı isim geldi: Vedat Muriç

17.5 milyon euro bedelle gittiği Lazio'da beklentilerin altında kalan Kosovalı yıldız ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı.

Forvet transferi yapmayı hedefleyen İtalyan ekibinin listesindeki isimlerden birine imza attırması halinde Muriç'in ayrılmasına izin verecekleri ileri sürüldü. Eski yıldızını satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen yönetimin tüm şartları zorladığı da kaydedildi.

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