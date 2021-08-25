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Fenerbahçe'de Sörloth olmadı! Transferde yeni rota Salomon Rondon

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Norveçli golcü Aleksander Sörloth'u Real Sociedad'a kaptırdı. Bu gelişmenin ardından Kanarya'nın gündeminde Venazuela'lı isim geldi. Sarı lacivertliler, forvet hattını Salomon Rondon ile güçlendirmek istiyor. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de Sörloth olmadı! Transferde yeni rota Salomon Rondon

Fenerbahçe'de zaman daraldıkça santrfor için harcanan mesai de artıyor. Sarı-Lacivertli kulübün gündeminde olan Alexander Sörloth'un İspanyol kulübü Real Sociedad ile büyük oranla anlaşma sağlaması üzerine Fenerbahçeli kurmaylar önemli bir isim için daha harekete geçti. Bu isim Salomon Rondon.

Fenerbahçe'de Sörloth olmadı! Transferde yeni rota Salomon Rondon

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ
Takvim'in haberine göre; Çin ekibi Dalian Professional ile olan sözleşmesi aralık ayının sonunda bitecek olan Rondon için Fenerbahçe hem menajeri hem de kulübü ile temasa geçti. Görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Sörloth olmadı! Transferde yeni rota Salomon Rondon

GÜÇLÜ FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Daha önce ismi Beşiktaş ile birlikte anılan Rondon da tıpkı Sörloth gibi fizikli bir oyuncu pivot santrfor olarak görev yapıyor. 31 yaşındaki Venezuellalı golcünün piyasa değeri ise 5 milyon Euro civarında.

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