Fenerbahçe'de Sörloth olmadı! Transferde yeni rota Salomon Rondon

Fenerbahçe'de zaman daraldıkça santrfor için harcanan mesai de artıyor. Sarı-Lacivertli kulübün gündeminde olan Alexander Sörloth'un İspanyol kulübü Real Sociedad ile büyük oranla anlaşma sağlaması üzerine Fenerbahçeli kurmaylar önemli bir isim için daha harekete geçti. Bu isim Salomon Rondon.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Takvim'in haberine göre; Çin ekibi Dalian Professional ile olan sözleşmesi aralık ayının sonunda bitecek olan Rondon için Fenerbahçe hem menajeri hem de kulübü ile temasa geçti. Görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi.