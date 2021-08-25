Fenerbahçe Sead Kolasinac için geri sayıma geçti! İstanbul'a...

Bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Arsenal ile kontratını feshetmek üzere olan Kolasinac, gün sayıyor. F.Bahçe'nin anlaşma sağladığı Boşnak sol bekin kısa süre içinde Türkiye'de olması bekleniyor.



Sarı- lacivertlilerin 3 yıllık ön anlaşma yaptığı iddia edilen 28 yaşındaki yıldızın senelik 1.8 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. Mesut Özil ile yakın arkadaşlığıyla bilinen yıldız oyuncunun bu yüzden Avrupa'dan gelen birçok teklifi de reddettiği ifade ediliyor. Ada basını da 'Tank' lakaplı oyuncunun F.Bahçe'ye imza atacağını yazıyor.