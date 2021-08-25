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Fenerbahçe Sead Kolasinac için geri sayıma geçti! İstanbul'a...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala, bombalarını birer birer patlatmaya hazırlanıyor. Kanarya, uzun süredir transferini açıklamayı beklediği Sead Kolasinac için artık geri sayıma geçti. Boşnak yıldızın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe Sead Kolasinac için geri sayıma geçti! İstanbul'a...

Bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Arsenal ile kontratını feshetmek üzere olan Kolasinac, gün sayıyor. F.Bahçe'nin anlaşma sağladığı Boşnak sol bekin kısa süre içinde Türkiye'de olması bekleniyor.

Sarı- lacivertlilerin 3 yıllık ön anlaşma yaptığı iddia edilen 28 yaşındaki yıldızın senelik 1.8 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. Mesut Özil ile yakın arkadaşlığıyla bilinen yıldız oyuncunun bu yüzden Avrupa'dan gelen birçok teklifi de reddettiği ifade ediliyor. Ada basını da 'Tank' lakaplı oyuncunun F.Bahçe'ye imza atacağını yazıyor.

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