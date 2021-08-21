Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth açıklaması!

Süper Lig'e 3 puanla merhaba diyen Fenerbahçe'de transfer temasları da tam gaz sürerken, birçok transfer iddiası da ortaya atılmaya devam ediyor. Özellikle gol yollarında arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler için son olarak Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth ile anlaşma sağlandığı yazılmıştı. Konuyla alakalı Fenerbahçe resmi kanallarından bir açıklama geldi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Bu akşam saatlerinde gündeme düşen "Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi." haberi doğru değildir.

Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır.