Pereira’dan 2 değişiklik

Kanarya'da teknik direktör Vitor Pereira, Adana Demirspor mücadelesi kadrosundan 2 ismi değiştirdi. Mbwana Samatta ve Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Jose Sosa ile Serdar Aziz görev yaptı. Kadro darlığı sebebiyle sarı-lacivertliler oyuncu değişikliklerini yaptıktan sonra kulübede sadece 2 yedek kaleci (Berke Özer ve Ertuğrul Çetin) kaldı.

MIHA ZAJC FORVETTE

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Vitor Pereira'nın elinde dün forvet oyuncusu yoktu. Portekizli çalıştırıcı takım içinden çözümü Miha Zajc'ı en uçta kullanarak çözmeye çalıştı. Sloven futbolcu, Osayi ile birlikte dönüşümlü olarak forvette oynadı. Tecrübeli orta saha oyuncusu alışık olmadığı mevkide elinden geleni yapmaya çalıştı. Pereira onu beğendi.

ALTAY BU SEFER RAHATTI

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup ettiği karşılaşmada Altay Bayındır'a büyük iş düşmüştü. Başarılı eldivene HJK Helsinki mücadelesinde fazla iş düşmedi. Demirspor deplasmanında çok hata yapan savunma bu sefer hatasızdı. Altay Bayındır da rahat bir maç çıkarttı.

TISSERAND HER MAÇ PARLIYOR

Takımda kalacak mı gidecek mi denilen isimlerden Marcel Tisserand, teknik direktör Vitor Pereira'nın vazgeçilmezi oldu. Portekizli çalıştırıcının üçlü savunmanın sağında şans verdiği Kongolu stoper yine başarılıydı. Rakip ataklarında geçit vermedi. Hücumda da futbol zekasını ve teknik ayaklarını kullandı. Yine alkışlandı.