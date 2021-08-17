İspanyol basını yazdı! Fenerbahçe Lucas Perez için teklif yaptı

Forvet çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Mundo Deportivo'da yer alan bilgilere göre Kanarya, Deportivo Alaves'te forma giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Lucas Perez'e teklif yaptı.

Haberin detaylarında Perez'in Deportivo Alaves'te kariyerine devam etmek istemediği ve oyuncunun takımıyla olan sözleşmesini feshedeceği ifade edildi.

RAKİP RAYO VALLECANO

Bununla beraber Perez'e, İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'nun da talip olduğu ve oyuncunun İspanya'da kalmaya daha sıcak baktığı yazıldı.

Lucas Perez, kariyeri boyunca 331 müsabakada rol alırken 94 gol 60 asist üretti.