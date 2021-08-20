Sen neymişsin

Kadıköy'de dün akşamın adamı tartışmasız Muhammed Gümüşkaya'ydı. UEFA Avrupa Ligi Play- Off Turu ilk maçının 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren 20 yaşındaki futbolcu, 65'te jeneriklik bir gole imza attı. Ferdi'nin pası sonrası ceza sahası çizgisinin sol tarafından müthiş bir şut çeken genç oyuncu, kaleci Tannander'i çaresiz bıraktı. Tam 2 yıl sonra Avrupa arenasında sahne alan F.Bahçe'nin galibiyetinde başrol oynayan Muhammed 28 dakikalık performansı ve attığı golle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

RÖVANŞ 26 AĞUSTOS'TA

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan ve daha çok topla oynayan taraf Fenerbahçe'ydi. İlk dakikadan itibaren topu rakip yarı sahaya yıkan sarı- lacivertliler, net fırsatlar yakaladığı karşılaşmadan tek golle galip ayrıldı. Vitor Pereira'nın öğrencileri, savunmada rakibine pozisyon vermezken, İrfan Can Kahveci de sakatlandığı dakikaya kadar hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı. Kanarya, 26 Ağustos'ta Finlandiya'da oynanacak rövanş öncesi 1-0'lık galibiyetle büyük avantaj yakaladı.