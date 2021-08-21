Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe Keita Balde'nin peşinde

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçında Adana Demirspor'u mağlup ederken UEFA Avrupa Ligi'nde ise Helsinki engelini aştı. İki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanan sarı lacivertlilerde golcü eksikliği göze çarptı.
Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçında Adana Demirspor'u mağlup ederken UEFA Avrupa Ligi'nde ise Helsinki engelini aştı. İki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanan sarı lacivertlilerde golcü eksikliği göze çarptı.
Samatta'dan yine istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Serdar Dursun ve Enner Valencia'yı ise sakatlığa kurban vermişti. Kanarya'nın gündeminde Alexander Sörloth olsa da ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin Keita Balde'nin peşinde olduğunu okuyucularına duyurdu.
Habere göre; Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakipleri ise Valencia ve Watford. Premier Lig ekibi, son olarak Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı da transfer etmişti. Transfer düğümünün
İşte İtalyan basınına yansıyan o haber
KEITA BALDE KİMDİR?
Keita Balde, 8 Mart 1995 yılında İspanya'nın Arbucies'de dünyaya geldi. Senegalli yıldız, CF Damm'da futbola başladı. 2004 yılında Barcelona alt yapısına geçti. U16 kademesine kadar Barcelona'da yer alan Keita Balde, ardından Lazio U19 takımına geçiş yaptı. Gösterdiği başarılı performansın ardından Lazio A takımına yükselen Keita Balde hızı ve teknik yapısıyla dikkatleri üzerine çekti. 30 milyon euro bonservis ile Fransa temsilcisi Monaco'ya transfer olan Balde, beklentilerin altında kaldı. Ardından Inter'e kiralık giden Balde, son olarak Sampdoria'da forma giydi. Balde, kariyerinde 273 maça çıktı 75 gol kaydederken, 41 asist üretti.