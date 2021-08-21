Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe Keita Balde'nin peşinde

KEITA BALDE KİMDİR?

Keita Balde, 8 Mart 1995 yılında İspanya'nın Arbucies'de dünyaya geldi. Senegalli yıldız, CF Damm'da futbola başladı. 2004 yılında Barcelona alt yapısına geçti. U16 kademesine kadar Barcelona'da yer alan Keita Balde, ardından Lazio U19 takımına geçiş yaptı. Gösterdiği başarılı performansın ardından Lazio A takımına yükselen Keita Balde hızı ve teknik yapısıyla dikkatleri üzerine çekti. 30 milyon euro bonservis ile Fransa temsilcisi Monaco'ya transfer olan Balde, beklentilerin altında kaldı. Ardından Inter'e kiralık giden Balde, son olarak Sampdoria'da forma giydi. Balde, kariyerinde 273 maça çıktı 75 gol kaydederken, 41 asist üretti.