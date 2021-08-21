Son dakika spor haberi: Herkes Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor! 50 bin Euro'luk kurtarıcı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 1. maçında 62. dakikada oyuna girip 65. dakikada Helsinki'yi yıkan golü atan 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya Türkiye'nin futbol gündeminin 1 numarası olmayı başardı. Attığı harika golle parlayan Muhammed hakkkın birçok detay da gün yüzüne çıkmaya başladı.
MÜJDAT YETKİNER BULDU GETİRDİ
Takvim'in haberine göre; F.Bahçe'de yıllık 50 bin Euro'ya oynayan 20 yaşındaki Muhammed'i kulüpten gönderilen Müjdat Yetkiner'in 2016'da keşfettiği ortaya çıktı. Muhammed Beylikdüzü'nden sıfır maliyetle alındı.
PEREIRA: BU ÇOCUK TAKIMDA KALSIN
Geçtiğimiz sezonu Boluspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya bir kez daha kiralanacaktı. Ancak Pereira son anda devreye girip "Bu çocuk takımda kalsın" dedi.