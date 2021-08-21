Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Herkes Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor! 50 bin Euro'luk kurtarıcı

Son dakika spor haberi: Herkes Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor! 50 bin Euro'luk kurtarıcı

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk mücadelesinde HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol genç yıldız Muhammed Gümüşkaya'dan gelmişti. Avrupa'da çıktığı ilk maçta attığı şık gol ile dikkat çeken Gümüşkaya'nın Fenerbahçe'ye transferine dair ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Herkes Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor! 50 bin Euro'luk kurtarıcı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 1. maçında 62. dakikada oyuna girip 65. dakikada Helsinki'yi yıkan golü atan 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya Türkiye'nin futbol gündeminin 1 numarası olmayı başardı. Attığı harika golle parlayan Muhammed hakkkın birçok detay da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Son dakika spor haberi: Herkes Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor! 50 bin Euro'luk kurtarıcı

MÜJDAT YETKİNER BULDU GETİRDİ

Takvim'in haberine göre; F.Bahçe'de yıllık 50 bin Euro'ya oynayan 20 yaşındaki Muhammed'i kulüpten gönderilen Müjdat Yetkiner'in 2016'da keşfettiği ortaya çıktı. Muhammed Beylikdüzü'nden sıfır maliyetle alındı.

Son dakika spor haberi: Herkes Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor! 50 bin Euro'luk kurtarıcı

PEREIRA: BU ÇOCUK TAKIMDA KALSIN

Geçtiğimiz sezonu Boluspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya bir kez daha kiralanacaktı. Ancak Pereira son anda devreye girip "Bu çocuk takımda kalsın" dedi.

Son dakika spor haberi: Herkes Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor! 50 bin Euro'luk kurtarıcı

DAHA FAZLA ŞANSI HAK EDİYOR

Pereira direktifiyle takımda kalan Muhammed Helsinki'ye attığı gol ve harika oyunuyla bu sezon fazlasıyla şans bulacağının sinyalini verdi. Camiaya ve taraftara adeta umut oldu.

Son dakika spor haberi: Herkes Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor! 50 bin Euro'luk kurtarıcı

18 KEZ FORMA GİYDİ

Muhammed Gümüşkaya, milli takım alt kategorilerinde 18 kez forma giydi.

Son dakika spor haberi: Herkes Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor! 50 bin Euro'luk kurtarıcı

3 MEVKİDE FORMA GİYEBİLİYOR

Sol ayaklı Muhammed Gümüşkaya on numara ve merkez orta saha dışında orta sahanın sağında da oynayabiliyor.

SON DAKİKA