Son dakika spor haberi: Herkes Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor! 50 bin Euro'luk kurtarıcı

Takvim 'in haberine göre; F.Bahçe 'de yıllık 50 bin Euro'ya oynayan 20 yaşındaki Muhammed'i kulüpten gönderilen Müjdat Yetkiner 'in 2016'da keşfettiği ortaya çıktı. Muhammed Beylikdüzü'nden sıfır maliyetle alındı.

PEREIRA: BU ÇOCUK TAKIMDA KALSIN

Geçtiğimiz sezonu Boluspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya bir kez daha kiralanacaktı. Ancak Pereira son anda devreye girip "Bu çocuk takımda kalsın" dedi.