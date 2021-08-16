Son dakika: Fenerbahçe'den Serdar Dursun ve sakatlık açıklaması: Köprücük kemiği kırıldı!

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Dursun'un sakatlığına ilişkin açıklama yayınladı.
İşte o açıklama:
"Geçmiş Olsun Serdar Dursun
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
6-8 HAFTA ARASI!
A Spor'un haberine göre Serdar Dursun'un 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.