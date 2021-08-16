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Son dakika: Fenerbahçe'den Serdar Dursun ve sakatlık açıklaması: Köprücük kemiği kırıldı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in açılış maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelirken, Serdar Dursun sakatlanmıştı. Fenerbahçe, Serdar Dursun'un sakatlığına ilişkin açıklama yaparken, golcü futbolcunun köprücük kemiğinin kırıldığını duyurdu. | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:24 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:40
Son dakika: Fenerbahçe'den Serdar Dursun ve sakatlık açıklaması: Köprücük kemiği kırıldı!

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Dursun'un sakatlığına ilişkin açıklama yayınladı.

İşte o açıklama:

"Geçmiş Olsun Serdar Dursun

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

6-8 HAFTA ARASI!

A Spor'un haberine göre Serdar Dursun'un 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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