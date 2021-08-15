Fenerbahçe'de Caner Erkin dönemi bitti! Kolasinac'ın eli kulağında

Fenerbahçe , Caner Erkin 'i kadro dışı bırakmasının ardından sol taraf için yeni bir transfer arayışına girerken, gündemine Sead Kolasinac ismini almıştı.

Mesut Özil'in Arsenal'de oynadığı süre zarfı boyunca anlaştığı en iyi isimler arasında yer alan Kolasinac'ı transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin, bu operasyonda yıldız ismi devreye soktuğu ve Kolasinac'ı ikna ettiği de gelen bilgiler arasında.