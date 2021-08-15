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Fenerbahçe'de Caner Erkin dönemi bitti! Kolasinac'ın eli kulağında

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda Caner Erkin'i kadro dışı bırakan sarı lacivertliler, gelecek sezon için sol kanada yeni bir transfer yapmak istiyor. Bu bağlamda Fenerbahçeli kurmaylarında hedefindeki ismin bonservisi Arsenal'da oynayan Sead Kolasinac olduğu bilinirken, yıldız futbolcunun transferinin son durumu da belli oldu. Öte yandan Sead Kolasinac'ın, Fenerbahçe'ye transfer olmasının çok uzun sürmeyeceği ifade edildi. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 10:36
Fenerbahçe'de Caner Erkin dönemi bitti! Kolasinac'ın eli kulağında

Fenerbahçe, Caner Erkin'i kadro dışı bırakmasının ardından sol taraf için yeni bir transfer arayışına girerken, gündemine Sead Kolasinac ismini almıştı.

Fenerbahçe'de Caner Erkin dönemi bitti! Kolasinac'ın eli kulağında

Mesut Özil'in Arsenal'de oynadığı süre zarfı boyunca anlaştığı en iyi isimler arasında yer alan Kolasinac'ı transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin, bu operasyonda yıldız ismi devreye soktuğu ve Kolasinac'ı ikna ettiği de gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de Caner Erkin dönemi bitti! Kolasinac'ın eli kulağında

Öte yandan Fenerbahçeli kurmayların, Kolasinac transferinde artık son aşamaya geldiği aktarılırken, Bosnalı oyuncunun Arsenal yönetimi ile pazarlık halinde olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin dönemi bitti! Kolasinac'ın eli kulağında

Sead Kolasinac'ın bonservisini eline almasının ardından Fenerbahçe'ye imza atacağı ifade edilirken, Mesut ile yeniden oynayacak olmasından dolayı hayli heyecanlı olduğu aktarıldı.

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