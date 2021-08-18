Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai'den Vitor Pereira sözleri!

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Macar stoper açıklamasında "Helsinki maçıyla ilgili sabırsızız. Uzun zaman sonra taraftarlarımız önünde oynayacağımız ilk maç olacak. Ligde olduğu gibi Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Bu da hedeflerimizden biri. Hocamız iyi bir iş çıkarıyor. Oyuncuların gelişmesi için her gün çalışıyorlar. Sadece taktiksel olarak değil fiziksel ve teknik anlamda gelişiyoruz. İyi yoldayız. Hocamızın sistemini iyi uygularsak başarılı oluruz. ifadelerine yer verdi.