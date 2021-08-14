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Fenerbahçeli İsmail Yüksek Bursaspor'a transfer oldu!

Son dakika transfer haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık... Sarı-lacivertli takımın genç oyuncularından İsmail Yüksek, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a transfer oldu. 22 yaşındaki orta saha, 2020 yazında Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye gelmişti. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:32 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:53
Fenerbahçeli İsmail Yüksek Bursaspor'a transfer oldu!

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de bir de ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu İsmail Yüksek, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a transfer oldu. Yeşil beyazlılar, sosyal medya hesabından transferi açıkladı.

22 yaşındaki orta saha, kariyerine Yıldırım Belediyespor altyapısında başlamıştı. 2020'de Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye gelen Yüksek, sırasıyla Balıkesirspor ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giydi. Bursaspor'a kiralanan genç oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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