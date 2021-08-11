En iyisi olacağız

Sarı-lacivertlilerin başında ikinci dönemini yaşayan teknik direktör Pereira, dünkü idman öncesi öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Adana Demir ile oynanacak maç öncesi hazırlık sürecindeki eksileri ve artıları değerlendiren Pereira, "En kısa sürede hatalarımızı en az seviyeye çekeceğiz. En başından inandığımız sistemle yolumuza devam edeceğiz. Bu yolda kazalar olacak ama hedeflediğimiz başarılara ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

HAK EDEN OYNAYACAK

Portekizli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce de söylediğim gibi ben buraya yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim. Sizlerin de bu forma altında şampiyonluğu ne kadar çok istediğini biliyorum. Her biriniz çok önemli futbolcularsınız. Süper Lig'in en iyisi olduğumuzu oynayacağımız futbolla göstermeliyiz. Bu takımda formayı hak eden giyecek. Sahaya çıkan da kendisinden beklentileri en iyi şekilde karşılayacak."

GÜNÜN SÖZÜ KAPA ÇENENİ!

Giresunspor ile önceki gün oynanan hazırlık maçı sırasında ilginç anlar yaşanmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın bir taraftar ile yaşadığı diyalog sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Portekizli hocanın oynattığı 3'lü savunmayı eleştiren sarı-lacivertli taraftar, yedek kulübesine yakın bölgede İngilizce yüksek sesle, "4-4-2" diye bağırdı. Pereira ise bir süre baktığı taraftara "Kapa çeneni" karşılığını verdi.