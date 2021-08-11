Sakatlığı nedeniyle son 3 hazırlık karşılaşmasında forma giyemeyen Jose Sosa'dan haber var... Sakatlıktan tamamen kurtulan Arjantinli yıldızın şans bulması halinde Adana Demirspor'a karşı oynanacak sezonun ilk sınavında kadroda olması bekleniyor.
Sakatlığınedeniyle son 3 hazırlık karşılaşmasında forma giyemeyen Jose Sosa'dan haber var... Sakatlıktan tamamen kurtulan Arjantinli yıldızın şans bulması halinde Adana Demirspor'a karşı oynanacak sezonun ilk sınavında kadroda olması bekleniyor. Bu arada Tangocu, Fenerbahçe'den ayrılacağı haberlerine de tepki gösteriyor.