Haberler Fenerbahçe Jose Sosa’dan haber var

Jose Sosa’dan haber var

Sakatlığı nedeniyle son 3 hazırlık karşılaşmasında forma giyemeyen Jose Sosa'dan haber var... Sakatlıktan tamamen kurtulan Arjantinli yıldızın şans bulması halinde Adana Demirspor'a karşı oynanacak sezonun ilk sınavında kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Jose Sosa’dan haber var
Sakatlığı nedeniyle son 3 hazırlık karşılaşmasında forma giyemeyen Jose Sosa'dan haber var... Sakatlıktan tamamen kurtulan Arjantinli yıldızın şans bulması halinde Adana Demirspor'a karşı oynanacak sezonun ilk sınavında kadroda olması bekleniyor. Bu arada Tangocu, Fenerbahçe'den ayrılacağı haberlerine de tepki gösteriyor.
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