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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kolasinac 3 yıllık sözleşmeye imza atıyor!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de, sol kanatta Ferdi Kadıoğlu oynadı. Genç futbolcunun performansı yetersiz kalırken Sead Kolacinac beklenmeye başlandı. Ünlü gazeteci Nicolo Schira da bu transferi doğrularken yıldız ismin 3 yıllık imza atacağını belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 11:38
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kolasinac 3 yıllık sözleşmeye imza atıyor!

Transferde atağa kalkan Fenerbahçe, Kim Min Jae'den sonra Sead Kolasinac'ta da mutlu sona yakın... Yeni sezon kadrosunda düşünülmediği Arsenal ile sözleşmesini feshetmesi beklenen 28 yaşındaki sol bekin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Özellikle Almanya Ligi'nden de teklifler alan yıldız futbolcunun yakın arkadaşı olan Mesut Özil'den dolayı Fenerbahçe'yi tercih ettiği öğrenildi.

ÜNLÜ GAZETECİ DUYURDU!

Nicolo Schira, Kolosinac'ın adım adım Fenerbahçe'ye transfer olduğunu yazarken, sözleşmenin 3 yıllık olacağını belirtti. Arsenal'in, yıldız sol bekin ayrılmasına izin vermesi halinde imzalar atılacak.

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