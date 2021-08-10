Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kolasinac 3 yıllık sözleşmeye imza atıyor!

Transferde atağa kalkan Fenerbahçe, Kim Min Jae'den sonra Sead Kolasinac'ta da mutlu sona yakın... Yeni sezon kadrosunda düşünülmediği Arsenal ile sözleşmesini feshetmesi beklenen 28 yaşındaki sol bekin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Özellikle Almanya Ligi'nden de teklifler alan yıldız futbolcunun yakın arkadaşı olan Mesut Özil'den dolayı Fenerbahçe'yi tercih ettiği öğrenildi.

ÜNLÜ GAZETECİ DUYURDU!

Nicolo Schira, Kolosinac'ın adım adım Fenerbahçe'ye transfer olduğunu yazarken, sözleşmenin 3 yıllık olacağını belirtti. Arsenal'in, yıldız sol bekin ayrılmasına izin vermesi halinde imzalar atılacak.