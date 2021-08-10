Başkandan limit müjdesi

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Token'dan elde edilecek gelirlerle ilgili camiaya müjdeyi verdi. Token gelirlerinin 3'te 1'nin harcama limitlerine eklenebileceğini söyleyen sarı-lacivertlilerin başkanı, "Hayalimiz ileride maaş bütçelerinin bir kısmını tokenlarla karşılamak. Fenerbahçe Token geleceği yer itibariyle kulübümüze çok ciddi bir katma değer yaratacaktır. Barcelona, Atletico Madrid, PSG, Juventus gibi kulüplerin yer aldığı bir dünya. Bu dünyada da Fenerbahçe taraftarı farkını gösterecektir" sözlerini sarfetti.