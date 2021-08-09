Giresunspor Fenerbahçe maçı haberleri | Vitor Pereira son hazırlık maçında ilk 11 kararını verdi!

Süper Lig 'de ilk hafta maçında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe , son hazırlık maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler bu akşam Giresunspor 'un konuğu olacak.

Takımı 3-4-3 sisteminde oynatan Vitor Pereira, yapılan 6 hazırlık karşılaşmasında farklı 11'ler sahaya sürdü. Portekizli teknik adamın son hazırlık maçına nasıl bir kadroyla çıkacağı da merak konusu oldu.