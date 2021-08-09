Giresunspor Fenerbahçe maçı haberleri | Vitor Pereira son hazırlık maçında ilk 11 kararını verdi!

Süper Lig'de ilk hafta maçında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, son hazırlık maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler bu akşam Giresunspor'un konuğu olacak.
Süper Lig'de ilk hafta maçında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, son hazırlık maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler bu akşam Giresunspor'un konuğu olacak.
Takımı 3-4-3 sisteminde oynatan Vitor Pereira, yapılan 6 hazırlık karşılaşmasında farklı 11'ler sahaya sürdü. Portekizli teknik adamın son hazırlık maçına nasıl bir kadroyla çıkacağı da merak konusu oldu.
İşte Vitor Pereira'nın Giresunspor maçında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11;