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Giresunspor Fenerbahçe maçı haberleri | Vitor Pereira son hazırlık maçında ilk 11 kararını verdi!

Süper Lig'de ilk hafta maçında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, son hazırlık maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler bu akşam Giresunspor'un konuğu olacak. Takımı 3-4-3 sisteminde oynatan Vitor Pereira, yapılan 6 hazırlık karşılaşmasında farklı 11'ler sahaya sürdü. Portekizli teknik adamın son hazırlık maçına nasıl bir kadroyla çıkacağı da merak konusu oldu. İşte Vitor Pereira'nın Giresunspor maçında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 11:47
Giresunspor Fenerbahçe maçı haberleri | Vitor Pereira son hazırlık maçında ilk 11 kararını verdi!

Süper Lig'de ilk hafta maçında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, son hazırlık maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler bu akşam Giresunspor'un konuğu olacak.

Giresunspor Fenerbahçe maçı haberleri | Vitor Pereira son hazırlık maçında ilk 11 kararını verdi!

Takımı 3-4-3 sisteminde oynatan Vitor Pereira, yapılan 6 hazırlık karşılaşmasında farklı 11'ler sahaya sürdü. Portekizli teknik adamın son hazırlık maçına nasıl bir kadroyla çıkacağı da merak konusu oldu.

Giresunspor Fenerbahçe maçı haberleri | Vitor Pereira son hazırlık maçında ilk 11 kararını verdi!

İşte Vitor Pereira'nın Giresunspor maçında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11;

Giresunspor Fenerbahçe maçı haberleri | Vitor Pereira son hazırlık maçında ilk 11 kararını verdi!

ALTAY BAYINDIR

Giresunspor Fenerbahçe maçı haberleri | Vitor Pereira son hazırlık maçında ilk 11 kararını verdi!

TISSERAND - SZALAI - NOVAK

Giresunspor Fenerbahçe maçı haberleri | Vitor Pereira son hazırlık maçında ilk 11 kararını verdi!

OSAYI SAMUEL - MIHA ZAJC - GUSTAVO - BURAK KAPACAK

Giresunspor Fenerbahçe maçı haberleri | Vitor Pereira son hazırlık maçında ilk 11 kararını verdi!

MESUT ÖZİL - PELKAS

Giresunspor Fenerbahçe maçı haberleri | Vitor Pereira son hazırlık maçında ilk 11 kararını verdi!

SERDAR DURSUN

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