Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ısrarı! İşte yeni teklif

Leipzig'in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Alexander Sörloth konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özbek golcü Shomurodov'u 17.5 milyon euro bedelle kadrosuna katan Roma'nın Norveçli yıldızın transferinde devreden çıkması Fenerbahçe'yi bir kez daha harekete geçirdi.
Leipzig'in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Alexander Sörloth konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özbek golcü Shomurodov'u 17.5 milyon euro bedelle kadrosuna katan Roma'nın Norveçli yıldızın transferinde devreden çıkması Fenerbahçe'yi bir kez daha harekete geçirdi.
Daha önce Alman ekibine yaptığı 11 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık ya da 1.5 milyon euro kiralama bedeli önerilerine olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler, yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
YILLIK 3.3 MİLYON EURO
Alexander Sörloth'un Almanya'da kazandığı senelik net 3.3 milyon euro'yu ödemeye hazır olan Fenerbahçe, Leipzig'e daha önce yaptığı 11 milyon euro'luk teklifi 12.5'a çıkarmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Pereira'nın golcü adayları arasında ısrarcı olduğu 25 yaşındaki Sörloth'un Alman ekibiyle anlaşma sağlanması halinde gelmeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Trabzonspor'un da eski öğrencisi için temas halinde olduğu belirtilirken, kısa süre içinde somut adımların atılması bekleniyor.