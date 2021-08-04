Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ısrarı! İşte yeni teklif

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ısrarı! İşte yeni teklif

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği üzerine golcü transferi için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ısrarı sürüyor. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki golcü için tüm şartları zorluyor. Yönetim, Leipzig’e yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Daha önce satın alma opsiyonuyla 11 milyon öneren Fenerbahçeli kurmaylar, bu kez teklif yükselterek Almanlar'ın kapısını çalmayı hedefliyor. İşte o teklif ve flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ısrarı! İşte yeni teklif

Leipzig'in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Alexander Sörloth konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özbek golcü Shomurodov'u 17.5 milyon euro bedelle kadrosuna katan Roma'nın Norveçli yıldızın transferinde devreden çıkması Fenerbahçe'yi bir kez daha harekete geçirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ısrarı! İşte yeni teklif

Daha önce Alman ekibine yaptığı 11 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık ya da 1.5 milyon euro kiralama bedeli önerilerine olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler, yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ısrarı! İşte yeni teklif

YILLIK 3.3 MİLYON EURO
Alexander Sörloth'un Almanya'da kazandığı senelik net 3.3 milyon euro'yu ödemeye hazır olan Fenerbahçe, Leipzig'e daha önce yaptığı 11 milyon euro'luk teklifi 12.5'a çıkarmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Pereira'nın golcü adayları arasında ısrarcı olduğu 25 yaşındaki Sörloth'un Alman ekibiyle anlaşma sağlanması halinde gelmeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Trabzonspor'un da eski öğrencisi için temas halinde olduğu belirtilirken, kısa süre içinde somut adımların atılması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ısrarı! İşte yeni teklif

'COME TO FENERBAHÇE'
Yönetim, Sörloth transferinde tüm şartları zorlarken, Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyada harekete geçti. 12. adam, Norveçli yıldızın fotoğraflarının altına, "Come to Fenerbahçe" yazmaya devam ediyor. Sarılacivertliler, Fenerbahçe'ye gelmesini istedikleri 25 yaşındaki futbolcu için binlerce yorumda bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ısrarı! İşte yeni teklif

BABA SÖRLOTH SICAK BAKIYOR!
Transferin gözde ismi Alexander Sörloth için babası Goran Sörloth, geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Baba Sörloth, "Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakıyorum ama ikna edilmesi gereken kulüp Leipzig" ifadesini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ısrarı! İşte yeni teklif

BONUSLAR DA OLACAK
Alexander Sörloth için yıllık 3.3 milyon euro'yu gözden çıkaran Fenerbahçe, Norveçli'ye bonuslar da sunacak. Yıldız futbolcunun Çubuklu'yu giymesi halinde sözleşmesine attığı gol, şampiyonluk ve Avrupa'da elde edilecek başarılara göre bonus verilmesi planlanıyor. Sörloth, yeni sezon kadrosunda düşünülmediği Leipzig ile 2020- 21'de çıktığı 29 lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

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