Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ısrarı! İşte yeni teklif

'COME TO FENERBAHÇE'

Yönetim, Sörloth transferinde tüm şartları zorlarken, Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyada harekete geçti. 12. adam, Norveçli yıldızın fotoğraflarının altına, "Come to Fenerbahçe" yazmaya devam ediyor. Sarılacivertliler, Fenerbahçe'ye gelmesini istedikleri 25 yaşındaki futbolcu için binlerce yorumda bulunuyor.