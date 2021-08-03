Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hazırlık maçları sürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da başarı hedefliyor. Yeni bir sistem üzerine yoğunlaşan Vitor Pereira kadrosunu şekillendirmeye başladı. Şimdiye kadar Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Zwolle ve Greuther Fürth ile karşılaşan Fenerbahçe bu maçlarda 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Çalışmalarını yoğun tempoda devam ettiren Kanarya 6. hazırlık maçına Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile çıkacak. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi ciddi bir sınav olarak gördüğü Dinamo Kiev maçı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yüzde 50 kapasite ile oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatı 80 TL olarak belirlendi. Bilet alımı ve stadyuma giriş sırasında HES kodu kontrolü yapılacağı duyuruldu.