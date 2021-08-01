Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Inter kancası! İşte sunulan teklif

Fenerbahçe 'nin 2019 yılında Ankaragücü 'nden 1.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Altay Bayındır performansıyla Avrupa devlerinin radarında. Takvim 'in haberine göre yıldız file bekçisi için İtalyan devi İnter , Sarı-Lacivertliler'e ilgi kağıdı göndermişti.

İtalyanlar'ın Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ve teklifi ilettiği öğrenildi. Altay Bayındır için İnter'in 10.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe Yönetimi ise bu rakamı az buldu ve İtalyanlar'dan fiyat artırmalarını istedi. Milli kaleci Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtmişti.