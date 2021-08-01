Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Inter kancası! İşte sunulan teklif

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Inter kancası! İşte sunulan teklif

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, performansıyla göz doldururken dev kulüpleri de peşine takmış durumda. Genç kaleci için daha önce ilgi kağıdı gönderen İtalyan kulübü Inter'in Sarı-Lacivertliler'e sunduğu teklif de ortaya çıktı. İşte transfer operasyonunun detayları... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Inter kancası! İşte sunulan teklif

Fenerbahçe'nin 2019 yılında Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Altay Bayındır performansıyla Avrupa devlerinin radarında. Takvim'in haberine göre yıldız file bekçisi için İtalyan devi İnter, Sarı-Lacivertliler'e ilgi kağıdı göndermişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Inter kancası! İşte sunulan teklif

İtalyanlar'ın Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ve teklifi ilettiği öğrenildi. Altay Bayındır için İnter'in 10.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe Yönetimi ise bu rakamı az buldu ve İtalyanlar'dan fiyat artırmalarını istedi. Milli kaleci Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtmişti.

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