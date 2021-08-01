Başkan Ali Koç'tan müjde

F.Bahçe'nin Olağan Divan Kurulu'nda söz alan başkan Ali Koç, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Teknik direktör Pereira tercihinde içlerinin son derece rahat olduğunu belirten Koç, "İçim ferah. 'Bielsa dedin onu getirseydin' diyorlar. Onu getirseydik, 'Hayatında kupa kazanmamış' diyeceklerdi. Pereira buranın kültürünü, futbol sektörünü, medya, hakem dinamiklerini tanıyor. Sahada her şeyini veren, bu arma için terinin son damlasına kadar savaşan, sorumluluklarını bilen bir takım olmak durumundayız" dedi. Başkan, sözlerine şöyle devam etti: "Transfer sessizliği sizi ürkütmesin, bilinçli yapılan adımlar. Hocamız nerelere ihtiyacı olduğunu belirledi. 3 kesin, 4 olabilir direkt 11'e katkı sağlayacak oyuncu istiyor. Ağustos ayı transfer penceresi geçmiş yıllara nazaran farklı olacak. Bilinçli bir beklemedeyiz, içiniz rahat olsun. Boupendza hiç görüşmedik. Vedat Muriç'i severiz ama o devam ediyor. Hiçbir imza atılmadan transfer duyurmadık. Bizden bir şey gelene kadar hiçbir şeye inanmayın."

'SADECE AŞI OLANLAR STATLARA ALINSIN'

Statlara girişlerde aşı ya da PCR testi uygulamasının getirilmesine değinen Koç, "Umarım alınan bu kararlar stattan stada, maçtan maça değişmez. Bir öneri yapalım ve sadece aşı olanları stada alalım. Aşılama konusunda da en iyi ülkelerden biriyiz ve aşı olmalıyız" dedi.

250 BİN AĞAÇ SÖZÜ

BAŞKAN Koç, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları için de şunları söyledi: "F.Bahçe olarak 19 bin 70 fidan açıkladık ama bu sembolik bir rakam. Fenerbahçe paydaşlarının tüm çabalarını bir araya getirip aradaki farkı yönetim olarak tamamlayarak 250 bin ağaç dikme sözünü veriyorum."