Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde kötü haber! Jose Mourinho'lu Roma devrede

Alman ekibi RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth'un talipleri artıyor. Trabzonspor'un eski golcüsü Fenerbahçe'nin ardından Roma'nın da listesine girdi. Alman basınından Bild'de yer alan habere göre Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Leipzig'de beklentileri karşılayamayan Sörloth'u renklerine bağlamak istiyor.

Haberde Leipzig'in de performansından memnun olmadığı ve 3 milyon euro'luk maaşıyla kulübe maddi yük olan Norveçli yıldızı satmaya sıcak baktığı bildirildi. Konuşulan rakamın ise 15 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

Ayrıca Sörloth'un da Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istemesinden dolayı Serie A'ya gidebileceğinin altı çizilirken Türkiye'ye dönüşünün ise zor gözüktüğü aktarıldı.