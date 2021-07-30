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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde kötü haber! Jose Mourinho'lu Roma devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gündeminde Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'u almıştı. Norveçli yıldıza, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın talip olduğu ifade edildi. İşte konuşulan rakamlar ve detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 10:58
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde kötü haber! Jose Mourinho'lu Roma devrede

Alman ekibi RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth'un talipleri artıyor. Trabzonspor'un eski golcüsü Fenerbahçe'nin ardından Roma'nın da listesine girdi. Alman basınından Bild'de yer alan habere göre Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Leipzig'de beklentileri karşılayamayan Sörloth'u renklerine bağlamak istiyor.

Haberde Leipzig'in de performansından memnun olmadığı ve 3 milyon euro'luk maaşıyla kulübe maddi yük olan Norveçli yıldızı satmaya sıcak baktığı bildirildi. Konuşulan rakamın ise 15 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

Ayrıca Sörloth'un da Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istemesinden dolayı Serie A'ya gidebileceğinin altı çizilirken Türkiye'ye dönüşünün ise zor gözüktüğü aktarıldı.

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