Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de karar verildi! Miha Zajc... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de karar verildi! Miha Zajc... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin sezon başında takımdan göndermeyi planladığı Sloven yıldız Miha Zajc, antrenmanlarda ve maçlarda göstermiş olduğu performansla Vitor Pereira'dan tam not aldı.  İşte Kanarya'nın Zajc kararı ve detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de karar verildi! Miha Zajc... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Miha Zajc belirsizliği... Sarı-Lacivertliler'in Sloven yıldızı, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık kampında en dikkat çekici isimlerin başında geliyor. Takvim'in haberine göre, çalışkanlığı ile teknik direktör Pereira'nın gözüne girmeyi başardı. Fenerbahçe onu yeni sezon başlamadan elden çıkarmayı planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. İtalyan takımlarından Sampdoria ve Genoa onu transfer etmek istiyor. Yönetim ise performansı sürekli artan Miha Zajc'ı şimdilik elden çıkartmak istemiyor. Tecrübeli oyuncu bilindiği gibi geçen sezon Genoa'da kiralık olarak forma giymişti... Transferi ile ilgili verilecek karar merak ediliyor.

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