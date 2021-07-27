Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye süper golcü! Menajerler Salomon Rondon'u önerdi

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye süper golcü! Menajerler Salomon Rondon'u önerdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona kısa süre kala transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, golcü arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda birçok ismi gündemine alırken, menajerler tarafından sürpriz bir öneri geldi. Avrupa'ya dönmek isteyen Venezuelalı golcü Salomon Rondon'un Fenerbahçe'ye önerildiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 07:02
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye süper golcü! Menajerler Salomon Rondon'u önerdi

F.Bahçe golcü transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler, çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Menajerler, Kanarya'ya Venezuelalı ünlü golcü Salomon Rondon'u önerdi. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye süper golcü! Menajerler Salomon Rondon'u önerdi

2022 YILININ SONUNDA BOŞTA!
Kanarya Rondon için bonservis ödemek istemiyor. Takvim'in haberine göre; kulübüyle 2022 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcünün transferi için tek şart var. O da bonservis sorununu çözmesi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye süper golcü! Menajerler Salomon Rondon'u önerdi

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
Avrupa'da Malaga, Rubin Kazan, Zenit, Newcastle United, West Bromwich gibi üst düzey takımların formasıyı giyen Venezuellalı Salomon Rondon'un güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye süper golcü! Menajerler Salomon Rondon'u önerdi

18 MİLYONA ALIP 17'YE SATTILAR!
Zenit Rondon transferi için 2014 yılında kasasından 18 milyon Euro çıkarmıştı. Rus kulübü 1 yıl sonra oyuncusunu 17 milyon Euro'ya İngiltere Ligi ekiplerinden West Bromwich'e gönderdi.

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