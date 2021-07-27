Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye süper golcü! Menajerler Salomon Rondon'u önerdi

F.Bahçe golcü transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler, çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Menajerler, Kanarya'ya Venezuelalı ünlü golcü Salomon Rondon'u önerdi. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi.



2022 YILININ SONUNDA BOŞTA!

Kanarya Rondon için bonservis ödemek istemiyor. Takvim'in haberine göre; kulübüyle 2022 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcünün transferi için tek şart var. O da bonservis sorununu çözmesi.