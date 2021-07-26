HaberlerFenerbahçeSon dakika transfer haberleri: Fenerbahçe gözünü kararttı! Ndao'ya karşılık 2 yıldız
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe gözünü kararttı! Ndao'ya karşılık 2 yıldız
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir ihtimali düşünmek bile istemeyen Fenerbahçe, transfer harekatına başladı. Geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de fark yaratan Alassane Ndao'yu kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler, Senegalli kanat oyuncusu için İstanbul temsilcisine 2 futbolcusunu takasta teklif etti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, Karagümrük'teki performansı ile dikkat çeken Alassane Ndao'yu gündemine aldı.Takvim'in haberine göre Sarı-Lacivertli yönetim teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan iki oyuncuyu Ndao'ya karşılık Karagümrük'e teklif etmeyi planlıyor.