Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yeni teknik direktörü Vitor Pereira önderliğinde şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Başkent Ankara'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 galip tamamladı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 49'da Nazım Sangare, 59'da Ozan Tufan, 70'te Muhammed Gümüşkaya ve 79'da Miha Zajc kaydetti.

3'TE 3 YAPTI!

Sarı lacivertliler, daha önce Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup ederken, G.Birliği galibiyetiyle birlikte 3'te 3 yaptı.