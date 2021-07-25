Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 3 koldan transfer! Alexander Sörloth, Vedat Muriqi ve Dario Benedetto... (FB spor haberi)

SCHIRA'DAN TANGOCU İDDİASI İtalyan basınından Nicola Schira, Fenerbahçe 'nin Marsilya forması giyen Arjantinli golcü Dario Benedetto için Marsilya'ya teklif yaptığını yazdı. Benedetto'nun Marsilya'dan ayrılacağının öğrenilmesinin ardırdan Arjantinli oyuncuya teklif yapan kulüpler Fenerbahçe ile Sao Paulo oldu.

SAO PAULO FENER'E RAKİP OLAMAZ

Fenerbahçe'nin Marsilya'ya bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'ya yakın bir teklifinin olduğu da öğrenildi. Sarı-Lacivertli kulübün transferde avantajlı olduğu Sao Paulo'dan henüz bir fiyat teklifinin gelmediği gelse bile çok büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin teklifinin altında kalacağı bildirildi.