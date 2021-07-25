Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 3 koldan transfer! Alexander Sörloth, Vedat Muriqi ve Dario Benedetto... (FB spor haberi)

Fenerbahçe forvet transferinde çalışmalara hız verdi. İlk hedef olarak Alexander Sörloth ve Vedat Muriç'i belirleyen sarı-lacivertliler, Sörloth için hamlesini yaptı ve Leipzig'e satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifi gönderdi.
Fenerbahçe forvet transferinde çalışmalara hız verdi. İlk hedef olarak Alexander Sörloth ve Vedat Muriç'i belirleyen sarı-lacivertliler, Sörloth için hamlesini yaptı ve Leipzig'e satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifi gönderdi.
Satın alma opsiyonunun 10 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor. Teklif kabul edilirse Sörloth'a yıllık 3 milyon euro verilecek. Alman basını, Leipzig'in Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor ile de görüşme halinde olduğunu duyurdu.
Diğer aday Vedat Muriç için Lazio'nun son kararını bekleyen sarı-lacivertli yönetimin, Marsilyalı Dario Benedetto için de devreye girdiği ileri sürüldü.
SCHIRA'DAN TANGOCU İDDİASI
İtalyan basınından Nicola Schira, Fenerbahçe'nin Marsilya forması giyen Arjantinli golcü Dario Benedetto için Marsilya'ya teklif yaptığını yazdı. Benedetto'nun Marsilya'dan ayrılacağının öğrenilmesinin ardırdan Arjantinli oyuncuya teklif yapan kulüpler Fenerbahçe ile Sao Paulo oldu.
SAO PAULO FENER'E RAKİP OLAMAZ
Fenerbahçe'nin Marsilya'ya bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'ya yakın bir teklifinin olduğu da öğrenildi. Sarı-Lacivertli kulübün transferde avantajlı olduğu Sao Paulo'dan henüz bir fiyat teklifinin gelmediği gelse bile çok büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin teklifinin altında kalacağı bildirildi.
MARSİLYA 15 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
31 yaşındaki Arjantinli golcü, 2019'da 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Boca Juniors'tan Fransız ekibi Marsilya'ya transfer olmuştu. Marsilya'daki ilk sezonu olan 2019-20'de Ligue 1'de çıktığı 26 maçta 11 gol atarken geçtiğimiz sezon ise 32 lig maçında 5 gol, 3 asistlik skor katkısı yapabilmişti.