Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 3 koldan transfer! Alexander Sörloth, Vedat Muriqi ve Dario Benedetto... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 3 koldan transfer! Alexander SörlothVedat Muriqi ve Dario Benedetto... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde gaza bastı. Golcü arayışlarına hız veren Kanarya'da Alexander Sörloth için Leipzig ile pazarlıklar sürerken, Vedat Muriqi için Lazio’dan haber bekliyor. Fenerbahçe bir yandan da Marsilyalı Dario Benedetto'yu da gündemine aldı. İşte transfer operasyonuna dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 3 koldan transfer! Alexander Sörloth, Vedat Muriqi ve Dario Benedetto... (FB spor haberi)

Fenerbahçe forvet transferinde çalışmalara hız verdi. İlk hedef olarak Alexander Sörloth ve Vedat Muriç'i belirleyen sarı-lacivertliler, Sörloth için hamlesini yaptı ve Leipzig'e satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifi gönderdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 3 koldan transfer! Alexander Sörloth, Vedat Muriqi ve Dario Benedetto... (FB spor haberi)

Satın alma opsiyonunun 10 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor. Teklif kabul edilirse Sörloth'a yıllık 3 milyon euro verilecek. Alman basını, Leipzig'in Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor ile de görüşme halinde olduğunu duyurdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 3 koldan transfer! Alexander Sörloth, Vedat Muriqi ve Dario Benedetto... (FB spor haberi)

Diğer aday Vedat Muriç için Lazio'nun son kararını bekleyen sarı-lacivertli yönetimin, Marsilyalı Dario Benedetto için de devreye girdiği ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 3 koldan transfer! Alexander Sörloth, Vedat Muriqi ve Dario Benedetto... (FB spor haberi)

SCHIRA'DAN TANGOCU İDDİASI

İtalyan basınından Nicola Schira, Fenerbahçe'nin Marsilya forması giyen Arjantinli golcü Dario Benedetto için Marsilya'ya teklif yaptığını yazdı. Benedetto'nun Marsilya'dan ayrılacağının öğrenilmesinin ardırdan Arjantinli oyuncuya teklif yapan kulüpler Fenerbahçe ile Sao Paulo oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 3 koldan transfer! Alexander Sörloth, Vedat Muriqi ve Dario Benedetto... (FB spor haberi)

SAO PAULO FENER'E RAKİP OLAMAZ

Fenerbahçe'nin Marsilya'ya bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'ya yakın bir teklifinin olduğu da öğrenildi. Sarı-Lacivertli kulübün transferde avantajlı olduğu Sao Paulo'dan henüz bir fiyat teklifinin gelmediği gelse bile çok büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin teklifinin altında kalacağı bildirildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 3 koldan transfer! Alexander Sörloth, Vedat Muriqi ve Dario Benedetto... (FB spor haberi)

MARSİLYA 15 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

31 yaşındaki Arjantinli golcü, 2019'da 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Boca Juniors'tan Fransız ekibi Marsilya'ya transfer olmuştu. Marsilya'daki ilk sezonu olan 2019-20'de Ligue 1'de çıktığı 26 maçta 11 gol atarken geçtiğimiz sezon ise 32 lig maçında 5 gol, 3 asistlik skor katkısı yapabilmişti.

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