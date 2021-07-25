Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Alassane Ndao'yu takasla bitirecek! İşte önerilecek 2 isim (Fb transfer haberi)

Transfer döneminde şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'te forma giyen Alassane Ndao için harekete geçmeye hazırlanıyor.

TRANSFERDE TAKAS FORMÜLÜ!

Karagümrük'ün yıldız oyuncusu Alassane Ndao'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, bu transferi takas formülü ile çözmek istiyor. Yönetim, teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan iki oyuncuyu Ndao'ya karşılık Karagümrük'e teklif etmeyi planlıyor.