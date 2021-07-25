Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Alassane Ndao'yu takasla bitirecek! İşte önerilecek 2 isim (Fb transfer haberi)

Transfer döneminde şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'te forma giyen Alassane Ndao için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Transfer döneminde şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'te forma giyen Alassane Ndao için harekete geçmeye hazırlanıyor.
TRANSFERDE TAKAS FORMÜLÜ!
Karagümrük'ün yıldız oyuncusu Alassane Ndao'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, bu transferi takas formülü ile çözmek istiyor. Yönetim, teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan iki oyuncuyu Ndao'ya karşılık Karagümrük'e teklif etmeyi planlıyor.
ADEMI VE THIAM ÖNERİLECEK!
Takvim.com.tr'nin haberine göre; Sarı-acivertli yönetim, Karagümrük'ün 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği 24 yaşındaki Ndao için kısa süre önce kadro dışı bırakılan Kemal Ademi ile Mame Thiam'ı bu transferde takasta kullanmayı düşünüyor.
Geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrük'te kiralık oynayan Ademi ile birlikte Thiam'ı Karagümrük'e takasta önerecek olan Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig ekibine bir miktar da para teklif etmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği 24 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusunu, İngiliz ekibi Birmingham'ın da kadrosuna katmak istediği biliniyor. 24 yaşındaki futbolcunun, İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.