Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Alassane Ndao'yu takasla bitirecek! İşte önerilecek 2 isim (Fb transfer haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Alassane Ndao'yu takasla bitirecek! İşte önerilecek 2 isim (Fb transfer haberi)

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte yeni bir sistem üzerine çalışıyor. Portekizli hocanın raporuna göre transfer operasyonunu sürdüren sarı-lacivertliler, Karagümrük'teki performansı ile dikkat çeken Alassane Ndao'yu gündemine aldı. Fenerbahçe yönetimi, bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen Senegalli kanat oyuncusu için takas formülünü devreye sokacak. Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği 2 isim artı bir miktar para ile transferin sonuçlandırılması hedefleniyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları ve takasta kullanılacak 2 futbolcu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 09:49
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Alassane Ndao'yu takasla bitirecek! İşte önerilecek 2 isim (Fb transfer haberi)

Transfer döneminde şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'te forma giyen Alassane Ndao için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Alassane Ndao'yu takasla bitirecek! İşte önerilecek 2 isim (Fb transfer haberi)

TRANSFERDE TAKAS FORMÜLÜ!
Karagümrük'ün yıldız oyuncusu Alassane Ndao'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, bu transferi takas formülü ile çözmek istiyor. Yönetim, teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan iki oyuncuyu Ndao'ya karşılık Karagümrük'e teklif etmeyi planlıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Alassane Ndao'yu takasla bitirecek! İşte önerilecek 2 isim (Fb transfer haberi)

ADEMI VE THIAM ÖNERİLECEK!
Takvim.com.tr'nin haberine göre; Sarı-acivertli yönetim, Karagümrük'ün 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği 24 yaşındaki Ndao için kısa süre önce kadro dışı bırakılan Kemal Ademi ile Mame Thiam'ı bu transferde takasta kullanmayı düşünüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Alassane Ndao'yu takasla bitirecek! İşte önerilecek 2 isim (Fb transfer haberi)

Geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrük'te kiralık oynayan Ademi ile birlikte Thiam'ı Karagümrük'e takasta önerecek olan Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig ekibine bir miktar da para teklif etmeyi planlıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Alassane Ndao'yu takasla bitirecek! İşte önerilecek 2 isim (Fb transfer haberi)

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği 24 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusunu, İngiliz ekibi Birmingham'ın da kadrosuna katmak istediği biliniyor. 24 yaşındaki futbolcunun, İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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