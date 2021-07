Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov'un durumu belirsizliğini koruyor. The New York Times, Dallas Mavericks'in Jason Kidd'in baş yardımcısı olacak Sırp antrenör için 700 bin dolarlık tazminat ödemeye hazır olduğunu yazdı. Ancak dün Kokoskov'un Fenerbahçe'de görevine devam edeceği haberleri ağırlık kazandı. Yönetimin her ihtimale karşılık alternatif arayışına geçtiği ve Kokoskov giderse Virtus Bologna'dan ayrılan Sasa Djordjevic'e teklif yapacağı iddia edildi.