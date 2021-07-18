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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Vitor Pereira'dan Sinan Gümüş kararı!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün geleceği de belli oluyor. Takımdan gönderilecek isimler arasında yer alan Sinan Gümüş, Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda takımda kalacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 17:18
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Vitor Pereira'dan Sinan Gümüş kararı!

Geçen sezon hamle oyuncusu olarak takımına önemli maçlarda gol katkısı veren Sinan Gümüş, yeni sezon öncesi Süper Lig 'e çıkan takımların gözdesi olmuştu.

Başta Adana Demirspor, Giresunspor, Altay, Göztepeve Yeni Malatyaspor'un radarına giren gurbetçi oyuncu ise takımda kalıp, forma savaşı vermişti.

Rumen Takımı Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında attığı golle, Sarı Lacivertli ekibi 26. dakikada 1-0 öne geçiren Sinan Gümüş'ün değeri giderek artıyor. Portekizli teknik adam ise formda futbolcusundan yararlanmak istediğini belirterek, gönderilmesinin önüne set çekiyor.

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