Fenerbahçe hazırlık maçı canlı | Fenerbahçe Csikszereda

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda ilk hazırlık maçına çıktı. Sarı lacivertliler, saat 17.00'de başlayan karşılaşmada Romanya 2. Lig takımlarından Csikszereda'yı ağırlıyor.

Topuk Yaylası'nda yapılan kampa büyük ilgi gösteren sarı lacivertli taraftarların gözü de Fenerbahçe Csikszereda maçındaydı. Ancak kulüpten yapılan açıklamada mücadeleye pandemi şartlarından dolayı taraftar alınmayacağı duyuruldu.

Fenerbahçe - Csikszereda maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

FENERBAHÇE 1-0 CSIKSZEREDA

26' Sinan Gümüş